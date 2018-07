Avatud talude päev tutvustab maaelu

Enamikul taludest on programm, millega saab tutvuda avatud talude päeva kodulehel .

Veebilehel on veebikaart, kus toodud kõik osalevad talud. Kui veebikaardil talu ei leia, saab kasutada Navicupi mobiilirakendust. Äpist leiab avatud talude päeva kaardi, mis näitab, kuidas tallu sõita.

Samuti on end kirja pannud palju noori peresid, kes tõestavad, et elu maal võib olla mõnus ja põnev. Rohkelt on registreerunud mitmesuguseid käsitöösiidri ja -õlle tootjaid, kunsti- ja käsitöötalusid.