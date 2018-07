Kolmemiljonine Waldhofi ärihoone valmib aasta lõpus

Ärimaja arendaja Riia 92 OÜ juhatuse liikmed Kristo Koger ja Reimo Metsküll ütlesid BNSile, et neljakorruselise hoone üürnikud saavad pinnad suure tõenäosusega kasutusse põhimahus alates detsembrist.

Ärihoone üüripind on 2450 ruutmeetrit. Neljakorruselisse ehitisse on projekteeritud nii büroo-, äri- kui ka stock-office-tüüpi pinnad. Kompleksi territooriumile rajatakse 100kohaline asfalditud parkla. Kogu ärikvartali kinnistu suurus kokku on ligemale 9000 ruutmeetrit.