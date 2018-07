Kurese küla maapõu erutab kogenud arheoloogi

“Me veel ei tea, mis sellest kaevandist välja tuleb. Loodus sellist asja ei tekita, ei säti kive niimoodi üksteise kõrvale, süvend on tehtud maa sisse ja kaetud kividega. Ma väga loodan, et siit tuleb matus välja, aga kõigepealt eemaldame ligemale 30sentimeetrise mullakihi, puhastame kivid ja teeme pildid,” seletab ­arheoloog Mati Mandel, kes on Eesti ajaloomuuseumi egiidi all jätkuvate arheoloogiliste väljakaevamiste kuraator.