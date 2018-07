Vabakutselise töö nõuab ranget enesedistsipliini

Birjuk on Pärnust pärit naine, kes nüüdseks elanud kolm aastat Tallinnas ja õpib seal ärikorraldust. Pildistanud on ta viis aastat ja teab juba praegu öelda, et fotograafiaga soovib leiva lauale tuua. Ühtlasi teeb Birjuk mitme kaubamärgi sotsiaalmeedia turundust.