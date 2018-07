Juulis on Eestis uppunud kuus inimest, neist viis viimastel päevadel

Lapsed: ärge jätke lapsi veekogu ääres järelevalveta. Uppuv laps ei tee häält, rääkige lapsele veega seotud ohtudest ja õpetage, kuidas vees käituda.

Veesõidukid: veesõidukiga veekogule minnes kandke alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid oleksid elus, kui neil olnuks seljas päästevest.

Alkohol: ärge laske purjus sõpra vette! Sõpradega veekogu ääres viibides pidage meeles, et kui tarbitakse alkoholi, ei pruugi inimesed oma võimeid adekvaatselt hinnata.

Tundmatu veekogu: ärge hüpake võõras kohas vette! Enne vetteminekut hinnake kriitiliselt veetemperatuuri, selle läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, vaadake, kus asuvad kaldad ja missugune on veekogu põhi.