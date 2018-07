IN Graafika festival avab teatrigaleriis näituse

​IN Graafikal osalevad seekord Anonymous Boh (Al Paldrok) ja Devil Girl, kes tegutsevad aastaid raamidest väljas, kus kunstiobjekt on lakanud olemast füüsiline teos. Performance-grupi Non Grata kureerimine tähendab omamoodi koolkonna loomist. Sadades linnades tehtud performance’id, kunstituurid Euroopas, Aasias ja Ameerikas on teinud alternatiivimainega nongratakatest sõltumatu loomekollektiivi, kes mujal on tuntumad kui Eestis.