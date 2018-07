Pärnumaalt saab alguse suur matk

Matkad on jagatud etappideks, mille algus- ja lõpp-punktides saab matkaga liituda ja lahkuda. Ühineda võib ka päevaks või võtta osa matka raames toimuvatest õhtustest üritustest.

Pärnumaalt saab alguse Ikla–Aegviidu matk, mis on täpselt 300 kilomeetri pikkune ja kestab üheksa päeva. Matkajuht on Kaidi Jõesalu. Teele jäävad Liivi lahe liivarannad, Pärnumaa nõmmemetsad, Laiksaare lammimets, Soomaa rahvuspark, Hüpassaare ja Loosalu raba, Paunküla veehoidla. Rada on jagatud kolmeks etapiks: 17.–19. augustini Ikla–Kõrtsi–Tõramaa, 20.–23. augustini Kõrtsi–Tõramaa–Hiieveski ja 24.–25. augustini Hiieveski–Aegviidu.