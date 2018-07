Uus-Sauga kaluriküla uus traditsioon: merepäevad

Homme oodatakse programmist osa saama peresid ja huvilisi. “Loodame, et kahe päeva jooksul käib ikka umbes 1500 inimest siit läbi,” rääkis korraldaja Jakob Kose. Keskpäevast õhtuni korraldatakse töö­tube külmkapimagneti meisterdamisest kala õngitsemiseni. “Õngitsemise töötuba on mõeldud noortele ja sealsamas ­Sauga sadama kail on võimalik kalagi püüda,” tutvustas Kose kava. “Kuna tegu on ikka kala- ja mereteemalise üritusega, õpetatakse mõrrakasti tegema ja sõlmi valmistama.”