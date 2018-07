Selle aasta kevadel kontrollis Pärnus mänguväljakute korrasolu hanke võitnud Tommi Play OÜ, kes on rajanud Pärnusse näiteks Vallikääru mänguväljaku. Tommi Play tegevjuht Andrus Look sõnas, et suuremat vahetust vajasid mänguväljakute puitdetailid.