Maidla talu peremees taastas admirali kaatri

Nõukogude armee sõjaväerohelise asemel on alus sinimustvalges värvikuues ja kaks korda maha kantud esinduskaatri taastaja unistab sõidust sellega Euroopa siseveekogusid pidi Itaaliani. Unistus täitub ehk tuleval suvel, vahepeal tuleb meresõiduk kanda registrisse, läbida ülevaatus, enne aga uuendada aastatel 1976–1980 valminud mereväekaatri kajutis veel üht-teist.

Pärnumaale eravaldusse jõudnud kaatrit kasutati nõukogude ajal Leningradi sõjaväeringkonnas ning Mustal ja Aasovi merel ja see sõitis piki Volgatki. Paar tonni kaaluvale alumiiniumalusele kui sõjatehase tootele annab jõudu Khuthaisi tehases valmistatud tankimootor ja kahte­ kütusepaaki mahub 100 liitrit diislit. Meresõiduki kiirus on 12 sõlme ja täiskiirusel tõuseb see nagu muinasjutus vee peale, liugleb üle lainete.