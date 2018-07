Noorsootöö keskus toetab üheksat Pärnumaa noorteprojekti

Komisjoni ettepanekul toetatakse veel teisigi põnevaid projekte Pernova hariduskeskuse, Pärnu kunstikooli, tantsukooli WAF Dance, Pärnu-Jaagupi muusikakooli, Paikuse huvikooli ja Are avatud noortekeskuse eestvedamisel.

Projektikonkursi eesmärgiks on luua noortele rohkem valikuid, et kasutada oma loome- ja arengupotentsiaali. Tänavu läbis konkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku märksõnad koostöö, terviklikkus ja uuenduslikkus. Kõige olulisema muudatusena sai esitada üksnes koostööprojekte, see tulenes konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu.