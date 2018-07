Lätis Positivuse festivalil kohtab Pärnu mundrikandjaid

Sinimeri jutu järgi on korraga festivalil kaks Eesti politseinikku, tööd teevad nad 12tunniste vahetuste kaupa. „Positivuse festivalil abis käimine on Eesti politseile juba aastatepikkune traditsioon, tõtt-öelda praegu ei meenugi, kas kohe esimesest festivali korrast või teisest,” kõneles ta.

Varem on Pärnu politseinikud suure muusikafestivali ajal aidanud leida piduliste kadunud asju, aga ette on tulnud tõsisemaidki juhtumeid, näiteks koos Läti kolleegidega menetleda kuritegusid, tehes eestlastele asja arusaadavaks ja selgitades olukorda.

„Ma arvan, et see on hea ja õige traditsioon. Olen tähele pannud, et eestlastel on Eesti politseinikke Lätis väga hea meel näha. Ja eks see ole meie politseinike jaoks huvitav ja vaheldusrikas ülesanne,” tähendas Sinimeri.