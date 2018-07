Raadiotalent Koit Raudsepp küll nii noorelt ei alustanud

Eelmise aasta detsembris viisime Paikuse ja Kohtla-Järve noored projekti raames Sindi raadioga tutvuma. Kaur selgitas kõike niivõrd professionaalselt, et nii mul kui kaasõpetaja Ingeril, kellel on Vikerraadios töö­tamise kogemus, jäi karp lahti. Rääkimata õpilastest. Pärast arutlesime, kuidas on võimalik, et noormees meist nii palju rohkem teab.