Video ja galerii: kaatritega kihutajad uputasid sõudetreenerite mootorpaadi

„Tõenäoliselt oli tegemist merekaatriga, mis tekitas kõrge laine,” rääkis sõudetreener Tatjana Jaanson. „Suur töö on nad jälle vee peale saada. Õnneks läks mootor käima, jumal tänatud!”

Jaanson tõdes, et Pärnu jõel kihutavad kaatrid on sõudjatele tõsine probleem.

„Kui meil on algajad lapsed, kes harjutavad ühese sõudepaadiga, siis osa kaatreid sõidab lähedalt mööda ega pööra tähelepanu sellele, kas laps jääb vee peale mitte,” jutustas ta.

„Treenerid on küll oma kaatritega läheduses, kuid ei ole võimalik olla korraga kolme lapse juures, kui nad on teineteisest eemal.”

Jaanson nentis, et lapsed on korduvalt kaatrite pärast paadiga ümber läinud ja süüdlased on lihtsalt edasi sõitnud.

Peale laste ohustamise eirati veepiiranguid aerutaja Joosep Karlsoni sõnutsi kahe silla vahelisel jetide keelualal möödunud nädalal toimunud võistlustelgi. „Aerutajatel oli nädalavahetusel karikaetapp Pärnus, mille start oli Papiniidu silla all ja jetid tiirutasid meist kindlalt lähemal kui 20 meetrit. Neil on lõbus, kui lainetab, kuid meile on see väga ebameeldiv,” rääkis Karlson.

„On täiesti hullumaja sõita, kui jeti või kaater mööda läheb. Võiks ikka arvestada, et kui sõudepaat või aerupaat tuleb vastu, siis päris kümne meetri kauguselt ei maksa läbi tulla,” ütles ta. Samuti rikuvad kihutajad ära kontrollsõidud. „Kui sul on ikka 30 liitrit vett paadis, siis on keeruline treeningut jätkata ilma, et peaks kaldale paati minema tühjendama.”

Lääne prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Karet Akkaja selgitas, et sellistest juhtumitest tuleks politseid teavitada ja võimalusel üles märkida veesõiduki registreerimisnumber. „Vajaduse korral saab politsei hiljem veesõidukijuhiga ühendust võtta ja ohutuse teemal vestelda,” kõneles ta.

„Suvel on vee peal liiklejaid palju ja mõistliku kiiruse hoidmine inimestest möödumisel peaks olema iseenesestmõistetav.”