Matkaguru tikke ei kasuta

Tõnu on mees, kes mitu aastat tagasi ületas üleriigilise uudiskünnise oma projektiga “Aasta metsas”, mis tähendas, et aasta jooksul pidi tema põhiline elukoht olema metsaalune üle kogu Eesti. See ettevõtmine kulges aga teisiti kui planeeritud. Tõnule hakkas metsas nii väga meeldima, et tegelikult veetis ta seal järjest kolm aastat. Enne seda harrastas ta matkamist ligemale kaks aastakümmet.