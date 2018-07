Ees ootab kolm päeva bluusi

Kohalik muusikamees möönab, et kui Pärnu bluusiklubi eestveetav üritus ükskord kommertsiks kätte ära läheks, siis tema neid enam ei korraldakski. Samal põhimõttel bluusipäevad 2009. aastal algusegi said: Kallau käis kunstnikuna jää­skulptuuride sümpoosionidel, õhtuti koos istudes selgus, et paljud osalejad mängivad tema kombel pilli, lahutades meelt just nimelt bluusiga.

“Sealt tuligi festivaliidee: kutsuda sõbrad kokku ja siis mängida natuke. Esimesed jääskulptuurifestivalid, mis me Pärnus tegime, kujunesidki rohkem bluusijämmiks. Päeval tegime natuke skulptuure ja õhtul mängisime,” märgib Kallau. “Nii et see muusika, mida teeme, ja see seltskond, kes siin osaleb, ei ole mingi kasumi teenimise projekt. See on puhtalt sihukene kultuurivärk.”