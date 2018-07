Lauri Habakuk: Linna uhkus hiilaku taas

Väga suur rõõm oli sel nädalal kuulda, et Pärnu linnavalitsuse ja staadioni ehituse peatöövõtja osaühingu Eventus Ehitus läbirääkimised on natukenegi edenenud. Vähemalt niikaugele, et pudeda jooksuraja katte on ettevõte lubanud suure tõenäosu­sega korda teha. Usun, et ma pole ainus, kes nii­suguse arengu üle rõõmustab.