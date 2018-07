Galerii: Waldhofi ärihoone nurgakivi asetamine

Nurgakivi asetamine avati prussi läbisaagimisega kõigi tähtsamate osapoolte esindajate poolt, kes said meeneks sümboolse prussi meenutava meene. Arendajate Kristo Kogeri ja Reimo Metskülla sõnutsi on projekti eesmärk luua Pärnusse ettevõtluskeskus. Arendajate väitel tekivad ärikeskusesse lisatöökohad, sest uude keskusse ei koli ettevõtted üksnes olemasolevatest ruumidest, vaid mujaltki.

Investeeringu ligikaudne maksumus on kolm miljonit eurot.

Ärihoone üüripind on 2450 ruutmeetrit. Neljakorruselisse ehitisse on projekteeritud nii büroo-, äri- kui ka stock-office-tüüpi pinnad. Kompleksi territooriumile rajatakse 100kohaline asfalditud parkla. Kogu ärikvartali kinnistu suurus kokku on ligemale 9000 ruutmeetrit.