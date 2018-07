Galerii: Rõõmsad lapsed on täna Pärnu Rannapargis

Erinevuseks võrreldes varasemaga on ka see, et sisenemine festivalialale on piletiga. Korraldaja Kati Ruubel on varem Pärnu Postimehele põhjendanud, et piletiraha küsimine annab vabaduse teha festivali enda äranägemise järgi, selmet mõelda, kuidas ühele või teisele sponsorile kasulik olla või millist suunda hoida, et toetajale meeldida.