Galerii: Kunstnike maja mattus rohelisse tossu

Peale lätlaste loomingu näeb kunstnike majas rahvusvahelise kunstifestivali IN Graafika raames veel Ameerika naiskunstnike näitust „Ladies Night Disco Imbroglio”. Osalevad Aubrey Carroll, Bekah Brooks, Katy Seals, Joanna Scott (USA) ja kuraator on John Hancock. Samuti on väljas Felix Morelo (Kolumbia/New York), Max Hautala, Juuso Leipälä ja Antti Laitineni (Soome) looming.