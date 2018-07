Galerii: Anonymous Boh, Toomas Kuusing ja Devil Girl loovad taevast underground’i

Anonymous Bohi ja Taje Devil Girli taga seisavad IN Graafika festivali eestvedajad ja tegevuskunstnikud Al Paldrok ja Taje Tross. Kuna kunstnikud tegutsevad aastaid raamideväliseltki, kus kunstiobjekt on lakanud olemast füüsiline teos, on nende värvilised arvutigraafika tööd valdavalt edasiarendused varem tehtud performance’idest.

Performance-grupi Non Grata kureerimine on tähendanud neile omamoodi koolkonna loomist. Sadades linnades tehtud tegevuskunst, kunstituurid Euroopas, Aasias ja Ameerikas on teinud alternatiivimainega nongratalastest sõltumatu loomekollektiivi, kes on mujal tuntumad kui Eestis. Oma kogemusest ei räägita palju, kuigi kunsti ja riikide piire ületav kunstitegevus on tänapäeval kunstniku ihaldusväärseim eneseteostus.