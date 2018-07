Juhtkiri: Kalmistu näitab suhtumist

See, mis toimub muinsuskaitsealusel Vana-Pärnu kalmistul, on linnavalitsuste aastate­pikkuse tegemata töö tulemus. Pärnu kalmistud on kõik vanad, kuid tuubil meie kultuurilugu. Kalmistute olukorra järgi saab otsustada, kuidas suhtuvad elavad oma eelkäijatesse ja kunagistesse kaaskodani­kesse ehk neisse, kes on elanud kunagi enne meid.