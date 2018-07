Hiigelburgeri müügitulu toetab naiste varjupaika

Sheriff Salooni tegevjuht Ken Vaher kõneles, et nende Tartu söögikoht toetab samade burgerite müügist Ameerika jalgpalli. Pärnu harule anti heategevuse valikul vabad käed. Kuna Vaheril on politseiamet­niku töökogemus ja ta on seetõttu lähisuhtevägivallaga kokku puutunud, valitigi toetuse saajaks naiste varjupaik.