Lihula tikkimismeistrid panevad seelikud õide

Lihula lillkiri on sedavõrd kaunis ja eripärane, et sellele pühendatakse juba kaheksandat suve pidu mõisas. Lillkirja festivalil on avatud näitused, meistrid tikivad võistu ja kuulajaile antakse teadmisi Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse arvatud käsitööst.