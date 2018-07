Pildid: Papiniidu silla kõrguspiirang sõideti viltu ja on ettenähtud kõrgusest madalamal

Maanteeameti teatel asub kõrguspiiraja pärast juhtunut tegelikust kõrgusest kümme sentimeetrit allpool ja on tähistatud liiklusmärgiga 343 “Kõrguspiirang”, kus lubatud kõrgusgabariit on kuni 4,3 meetrit.

“Kui kaua liikluspiirang kestab, on praegu raske öelda, kuna korraldame taastamist,” rääkis Eisenschmidt. “Meie hinnangul on tegemist kindlustusjuhtumiga ja sellisel puhul võtavad asjad aega.”

Mõlema suuna liiklus on korraldatud läbi silla jõepoolse ava. Lubatud tunnikiirus on 30 kilomeetrit ning sõidusuunad ja rajad on tähistatud liikluskorraldusvahenditega.