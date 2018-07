Viljandist varastatud autoga tehti Urumarjal avarii

Ööl vastu 21. juulit varastati Viljandist Vaksali tänavalt 2000. aasta sõiduauto Toyota Yaris, millega sõideti Tori vallas Urumarja külas teelt välja kraavi. Ärandamisega ja avariiga tekitatud kahju on 2200 eurot.

„Auto ärandamisega seotud isikud on politseile teada. Kuna juhtum on värske, on kõik täpsemad asjaolud veel kriminaalmenetluses selgitamisel,” ütles lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius.