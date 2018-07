Etendus „Mehed, meri, maa ja naised” asendatakse

August Strindbergi 1900. aastal kirjutatud „Surmatants“ on pingeline lugu oma hõbepulmadeks valmistuvast abielupaarist. Tegemist on maailmakuulsa rootsi näitekirjaniku kõige julmema abieludraamaga.

Autor ise on mõista andnud, et kirjeldab näidendis oma õe Anna abielupõrgut, kuid ilmselt on suurim kaal tema enda kogemusel. Lavastuses mängivad Kleer Maibaum-Vihmar, Priit Loog ja Ingomar Vihmar.