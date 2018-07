Pärnus toimub taas rahvusvaheline Martensi suveülikool

„Martensi suveülikool on meeldiv võimalus viia Tartu ülikooli, Pärnut ja tegelikult Eestit tervikuna veel enam rahvusvahelise õiguse regionaalsele kaardile. Peale selle püüame mõtestada rahvusvahelise õiguse teemasid, mis on praegu Eesti jaoks aktuaalsed, nagu ÜRO julgeolekunõukokku kandideerimine,” ütleb suveülikooli juhataja, Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

Suveülikoolis osaleb kokku 26 tudengit üle maailma, üliõpilasi on Vietnamist, Mongooliast, Ukrainast, Kasasthanist ja paljudest teistest riikidest.

Martensi suveülikool on Tartu ülikooli õigusteaduskonna korraldatav rahvusvahelisele õigusele keskenduv suveülikool, mis toimub igal suvel Tartu ülikooli Pärnu kolledžis. Suveülikool on oma nime saanud Eestist pärit kuulsa rahvusvahelise õiguse teadlase, Peterburi ülikooli professori Friedrich Martensi järgi, kelle sünnilinn on Pärnu.