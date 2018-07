PÜTK uuest piletisüsteemist: Käib vigade parandus

“Iga päevaga läheb midagi paremaks,” tõdes PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk.

Tema sõnutsi on kõige suurem probleem automaatisikustamises, kuna süsteemi rakendudes tuli kõigile Pärnumaa elanikele panna elukoha märge uuesti külge ehk kaardid üle isikustada. Kuid paljude e-õpilaspiletite puhul see ei õnnestunud. Seda on käsitsi tehtud ja automaatisikustamine saab valmis augusti alguseks.

“Tänu sellele, et alustasime 1. juulil ega lükanud midagi edasi, on 1. septembriks kõik töös,” lubas Kärpuk.

PÜTKis on kujundamisel üksikasjalik eesti- ja venekeelne infobuklett, ingliskeelset alles tõlgitakse. Kui bukletid on trükitud, viiakse need laiali ühiskaartide müügikohtadesse ja pannakse üles internetti.

“Nüüd töötab ka turistide piletisüsteem. Oleme lahendanud kõik probleemid, kaasa arvatud ebaõiglaselt makstud raha asjus,” kinnitas Kärpuk