Martin Laine: Lahendage see probleem kohe!

Kuid sain direktoriga vesteldes aru, et ta hoidis hoolega silma peal mõnel mässumeelsel õpetajal, kes tema positsiooni ähvardas kõikuma lüüa: näib, et kulisside taga oli koolijuht võtnud eesmärgi initsiaatorid vaigistada. Nüüdseks ongi ­pidanud üks peamisi käratõstjaid koolist lahkuma.

Võib öelda, et Rääma kooliperes on pooleli lahutus ja sellises olukorras kannatavad paratamatult lapsed.

Tänase leheloo asjaolud on olnud meile mingil määral teada juba mõnda aega. Võime kinnitada, et õpetajad ei ole otsinud konfliktist ajakirjandusele rääkides lihtsat kättemaksu.

Oleme jälginud, kuidas ametkondade hammasrattad liiguvad teema vaagimisel piinavalt aeglaselt ja emotsioonitult. Selline kohtlemine on ajanud õpetajad nurka, ükskõiksus võib veenda neid loobuma enda puhtinimlikest soovidest. Loodan, et seda ei juhtu.

Direktor on saadetud paarile kursusele, peetakse “lepituskoosolekuid” ja üllatus-üllatus: ­midagi pole muutunud. Ametid on pakkunud naeruväärset abi.

Ilmselge, et sellises keskkonnas pole võimalik tööd teha. Või vähemalt nõuab see õpetajatelt asjatut eneseohverdust.

Ma ei nõua veerevaid päid. Aga nõuan, et probleem lahendataks kohe. Kaks aastat on ­olnud liiga pikk aeg. Nii häbiväärselt pikk, et kõigil, kes on lasknud sellel kõigel kesta (kas või tegevusetusega), peaks olema piinlik.