Sõlmiti leping Pärnu kaubaterminali teostatavusuuringu tegemiseks

Eile sõlmis kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB Rail Pärnu kaubandusterminali teostatavusuuringu tegemiseks lepingu ettevõtetega Civitta Eesti AS ja Railistics GmbH, mis osalesid selle aasta veebruaris väljakuulutatud hankes ühispakkujana. Lepingu kogusumma käibemaksuta on 139 876 eurot.