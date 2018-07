Juhtkiri: Parem pool maanteed ...

Lõigule, mis ulatub 109. kilomeetrist 120,6. kilomeetrini, koostatakse aga projekti, mis annaks 2+1 sõidurajaga teise klassi maantee. Tori vallal on põhjust enda eest seista, sest juba eelmisel aastal läbis Aret ööpäevas üle 12 600 sõiduki. Projekteerimisel tuleb silmas pidada perspektiivi, mis võib juba väga hoomatavas tulevikus ületada 14 500 sõidukit. Sel juhul ongi vaja 2+2 sõidurajaga esimese klassi maanteed.

Tallinna–Pärnu–­Ikla maantee ­ateroskleroos aina süveneb.

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee on Eesti olulisimaid transiidiartereid. Paraku on see arter juba aastaid haige, selle maantee ateroskleroos aina süveneb. Läinud nädalal kajastas Pärnu Postimehe digileht ummikut, mis ulatus lausa Nurmeni välja. Rekad, kaubikud, sõiduautod, liini- ja turismibussid – kõik tigusammul Pärnu poole.

Aastaid oli Reformierakonna valitsuse prioriteet ehitada Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks. Isegi see on siiani lõpetamata. Vastutulekul Tartut juhtivatele kaasoravatele pole head majanduslikku põhjendust, aga kes sellest hoolis. Keskerakonna juhitav valitsus on möönnud, et neljarealiseks tuleks ehitada nii Tallinna–Pärnu–Ikla kui Tallinna–Narva maantee. Jutust kaugemale pole jõutud, sest neid projekte tuleks rahastada laenurahaga.

Võimalik, et kummaliste 2+1 möödasõitude ehitamine Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele ongi valitsuse arvates olukorra lahendus. Pigem on pakutav stiilis parem pool muna kui tühi koor –ja katsugu pärnakad viriseda, et pole midagi saanud. Pooliku lahenduse ju saate, mida veel?!