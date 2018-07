Maailmameistrile meeldib üle kõige võita

“Kuna minu isa oli palju aastaid Eesti tippseltskonnas purjetanud, ­läksin tema soovitusel esimese klassi tüdrukuna jahtklubisse, kus hakkasin Optimistil sõitma,” meenutas vastne maailmameister Õunap. “Merel üksi paati juhtides naudin vabadust ise otsustada, mida pean tegema. Iga regatt pakub põnevaid elamusi ja tore on see, et olen saanud palju reisida. Üle kõige meeldib mulle aga võistlusi võita. Enne Soome MMile minekut olin seda meelt, et kui kõik õnnestub, võiksin esimese viie hulka jõuda, aga läks hoopis nii, et tulin maailmameistriks.”