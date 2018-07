Rail Baltic tõmbas neljarealise teelõigu plaanile kriipsu peale

Tori valla Are piirkonna elanikud harjusid mõnda aega mõttega, et peagi hakkab nende kodukohast mööduma neljarealine esimese klassi maantee. Nüüd peavad nad kohanema teadmisega, et nii suurt teed siiski ei tule. Olgu öeldud, et peaosa mängivad siinkohal raha kokkuhoid ja Rail Baltic.