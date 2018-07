Suvekaubanduse tõsiasi: puudulik toiduhügieen

Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi sõnutsi on VTA kontrollide fookuses ettevõtete üldhügieen, toidukäitlemise nõuetekohasus ja enesekontrollisüsteemi toimimine. “Pärnu toitlustusasutustes on avastatud eri rikkumisi ja seda kõikides toiduohutust puudutavates küsimustes,” nentis ta.

Eriti suured probleemid on Mogilnõi jutu järgi ajutiste ja avalike ürituste söögikohtadega. Ta tõi näite, et puuduvad külmletid: on ette tulnud laatu ja muid väliüritusi, kus loomseid toiduaineid nagu sink, vorst ja kala müüakse jahutusletita. Muret tekitab seegi, et kauplejad või toitlustajad ­pole ennast toidukäitlejana registrisse kandnud.