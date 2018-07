Valgevene oma silmaga nägemine kummutas eelarvamuse

Valgevenes on ametlikult töötuid üks protsent, Eestis aga statistikaameti viimastel andmetel 6,8 protsenti. Kuigi amet leiba ei küsi, ei trahvi keegi meil neid, kes töötuks jäänuna poole aasta jooksul tööd saanud. President Aleksandr Lukašenka juhitavas riigis valitseb üldine töökohustus. Keskmine palk on 500 dollarit, nagu valgevenelased rublade asemel Ameerika rahaühikutes kõnelevad. Kurss on enam-vähem selline, et 1 USA dollar võrdub ligemale 2 Valge­vene rublaga. Paremat palka sõidavad valgevenelased enamasti teenima Poola ja Venemaale.