Sindi paisu väliujula võib jääda kolmeks aastaks suletuks

Keskkonnaagentuuri projektijuhi Külli Tammuri sõnul pole võimalik ujuda augustis algava ehitusperioodi jooksul, mis tema sõnul kestab kolm aastat. „Arusaadavatel põhjustel ei saa ujulat kasutada küll ehitustööde ajal - see oleks lihtsalt ohtlik. Võib juhtuda, et ehitustöödega saadakse ka rutem valmis ning kolmanda aasta ehitustööde ajal saab ujulat juba kindlasti kasutada," lisas ta.

„Sindi paisu avamise projekti puhul on arvestatud toona veel Sindi linnavalitsuse seatud nõudega, et väliujula peab paisu lammutamise järel säilima. Projekt ongi nii üles ehitatud. Ujula säilitamiseks süvendatakse jõepõhja, et tagada vajalik veesügavus," kommenteeris Tammur Tori valla lehele.