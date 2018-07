Valitsus arutab täna Varbla looduskaitseala loomist

Plaanitud looduskaitseala paikneb Lääneranna vallas Rannaküla, Mäliküla ja Varbla külas ning on seni kaitse all hoiualana. Selle suuruseks saaks 265,9 hektarit, millest 112,1 on riigimaa ja 153,8 eraomandis.

Merikotkad tegid sinna pesa 2010. aastal, kuid järgneval ja 2013. aastal oli see tühi, aga 2015., 2016. aastal taas asustatud. Kotkaklubi hinnangul on merikotkaste arvukus kasvanud Eestis 220−250 paarini, kuid soodsa seisundi saavutamiseks on vaja elupaiku säilitada, et liigi arvukus püsiks ja suureneks. Kuna liik on väga tundlik pesitsusaegse häirimise suhtes ja võib kurna hüljata vaid ühekordse häirimise tõttu, kavandatakse pesa ümbrusesse liikumispiirangut 15. veebruarist 31. juulini.

Haruldastest ja ohustatud kooslustest on Varbla kandis püsitaimestuga kivirannad, rannikuluited, liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad. Need on intensiivse looduskasutuse tõttu muutunud Euroopas haruldaseks ja seetõttu on ohustatud paljud seal elavad või toituvad liigid.