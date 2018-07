Laps triivis madratsiga merele

Eile kell 15.56 teatati häirekeskusele, et Pärnu Raeküla rannaniidu juures on laps triivinud madratsiga kaldast liialt kaugele ega pääse omal jõul tagasi. Õnnetusest teada andnud inimese sõnutsi võis tüdruk olla kaldast umbes 100 meetri kaugusel.

Päästeamet manitseb, et tegemist oli tõeliselt õnneliku õnnetusega. Lapsi ei või veekogu ääres järelevalveta jätta, sest õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiiresti. Vajalik on täiskasvanu järelevalve täispuhutavate ujumise abivahendite kasutamisel. Need võivad lapse rannast eemale kanda või ootamatult õhust tühjaks minna.