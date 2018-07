Pärnumaale tuleb uus looduskaitseala

Merikotkad meisterdasid sinna pesa 2010. aastal, kuid järgneval ja 2013. aastal oli see tühi. 2015. ja 2016. aastal sai ala taas asustatud. Kotkaklubi hinnangul on merikotkaste arvukus kasvanud Eestis 220−250 paarini, kuid soodsaks seisundiks on vaja elupaiku säilitada, et liigi arvukus püsiks ja veel suureneks. Kuna liik on väga tundlik pesitsusaegse häirimise vastu ja võib kurna hüljata vaid ühekordse häirimise pärast, kavandatakse pesa ümbrusesse liikumispiirangut 15. veebruarist 31. juulini.