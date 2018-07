Erametsakeskus hakkab maksma säästliku majandamise toetust

Sertifikaat annab metsaomanikule audiitori kinnituse, et tema metsa on majandatud keskkonnasäästlikult. “See näitab, et metsaomaniku tegevus on läbi mõeldud, kogukonnaga arvestav ja loodusväärtusi hoidev. Samuti suureneb sertifitseerimisega metsade väärtus. Paljud ettevõtted ostavad vaid sertifitseeritud metsast pärit puitu,” selgitas keskkonnaminister sertifitseerimisest tõusvat kasu.