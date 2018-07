Rekajuhid reostavad öösiti Libatse poe parklat

Kell on 11. Libatse poes on elektrikatkestus ja poe juhataja Tiiu Looring ütleb parklas ootavatele rekajuhtidele, et kauplus avatakse siis, kui elekter tagasi tuleb. Poe parkla asub vahetult Tallinna–Pärnu–Ikla maantee ääres vasakul pool teed, olles veokijuhtidele seega ideaalne asukoht puhata ja ööbida.