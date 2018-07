Paadrema kodukandipäeval üllatavad naised

Paadrema külaseltsi juhatuse liige Margit Merila rääkis, et piirkonna 13 küla paarisajale elanikele on kodukandipäev aasta oodatuim üritus. Tänavu on see pühendatud Pärnumaa maitsete aastale nagu õpitubagi, kus meisterkokk ja kunagine paadremalane Marek Sild juhendab õhtusele peolauale suupistete valmistamist.