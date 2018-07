Vambola Paavo: Elamine “imede õuel”

Pärnu–Viljandi–Tartu joonest lõuna pool elavad kaasmaalased külastavad vilkalt Ainaži ja Valka alkoholi Mekat. Kui meil maksaks pooleliitrine õllepurk nagu enne 80–90 senti, siis vaevalt võetaks ette “palverännakuid”. Kui pealinna, Pärnu või Tartu marketis näed, et purgi hind on 1,45 eurot ja rohkemgi ning Valkast saad selle kätte 60–70 sendiga, tasub teekond ära. Tullakse isegi saartelt ja ­Põhja-Eestist. Hinnavahe on kahekordne.

Varud soodustavad alkoholitarbimist. Ükskord võiks tunnistada oma poliitika läbikukkumist. Rahva tervis pole paremaks muutunud, hoopis juuakse rohkem. Kahjuks see tendents süveneb. Me räägime teedel sagenevatest õnnetustest ja muretseme, et aina suureneva autostumisega on magistraalid kitsaks jäänud, samal ajal oleme naabritele kinkinud 200 miljonit. ­Selle raha eest oleksime saanud rajada 70–80 kilomeetrit neljarealist teed Tallinna–Pärnu ­vahel või 2+1 raja kogu ulatuses.