Liidetakse liinid 40 ja 57 ning sõiduplaanid muutuvad

Kui praegu on liini 40 (Pärnu–Sindi) lõpp-peatus Tallinna maanteel ja bussid keeravad ümber noorteväljakul, siis augustist sõidab buss mööda Tallinna maanteed Sauga alevikuni ja paljudel ringidel Sauga koolini, selgitas Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk. Liinil 40 suureneb busside liikumissagedus nii, et iga päev hakkab buss sõitma 20minutilise vahega, vaid varahommikul ja hilisõhtul on intervall pikem. “Tipptundidel on busside intervallid veel ­lühemad,” sõnas Kärpuk.

Kärpuki sõnutsi on juba aastaid olnud näha, et nr 40 buss on sageli ülekoormatud ja vaja oleks lisaväljumisi.

Küsimusele, miks muutus vajalik oli, vastas PÜTKi juhataja, et kuna kasutusel on ühtne piletisüsteem, millega noored ja vanurid sõidavad tasuta ning piletiga sõitjad saavad kasutada nii linna- kui lähiliine sama piletiga, on septembrist oodata ­oluliselt rohkem Sindi bussiga sõitjaid.

Samal ajal dubleerisid üksteist liini 40 ja 57 bussid Pärnu kesklinnas bussijaama ja Tallinna maantee peatuste vahel. "Sauga inimesed saavad muudatuse tulemusel otseühenduse oma valla keskusega, Riia maantee ja Papiniidu piirkonnaga ja seejuures suureneb neile märgatavalt busside liikumissagedus," tõi Kärpuk esile.

Kärpuki jutu järgi katsetatakse uuel liinil nr 40 eri muudatusi veel, näiteks iga tööpäeva hommikul enne kella üheksat väljub buss Kilksamalt ja Eametsast Pärnusse, seda on juba ammu soovitud. Kord päevas sõidab liini nr 40 buss kell 16.57 Tallinna maantee peatusest Sindist edasi Tori kaudu Tootsini ja kell 19.03 tagasi.

Kärpuk selgitas, et juhul kui inimesed selle muudatuse heaks kiidavad, tekib näiteks võimalus paralleelselt käigus oleva Pärnust Vändrasse sõitva bussi sõiduaega märgatavalt lühendada selle arvelt, et kaugemale sõitev buss ei peaks enam läbima Torit ja Tootsit.

Järgmise aasta teises pooles tulevad maa- ja linnalähiliinidele uued siniste pärnaõitega kaunistatud astmeteta bussid.