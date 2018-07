Müstiline laevaostja jättis maha laeva ja kopsaka võla

Kasutuse ja valveta reisilaev ­Light of the Sea seisab juba aasta algusest suvepealinna sadamas laevatehase kai ääres. Sinna jõudis see puksiiriga pärast seda, kui laevas elanud seitse eksootilise välimusega meest mullu jaanipäevast Pärnu Kesklinna silla juures sadamakai juures sõidukit remontida püüdsid, detsembris hullumeelset vahepeatusteta retke pea 9000 kilomeetri kaugusele Kariibi merele alustasid ja siis mootoririkke tõttu Kihnu ja Ruhnu saare vahele siksakitama jäid.