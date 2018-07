Arbo Valdma: Kuna ma oma Pärnu juuri väga armastan, siis see teeb härdaks küll

“Sellepärast, et mul on pingiga naljakaid lugusid olnud,” muheleb Kölnis töötav ja üle ­ilma meistrikursusi andev Pärnust sirgunud muusikapedagoog. “Meil Kölnis püüti teha teistmoodi pingindust: kõik õpetajad, kes soovivad jäädvustada enda kohalolu, maksaksid ükskõik mis ajal vabalt valitud summa. Siis te saate oma pingi kontserdisaalis.”

Isikute nimesid on kandnud maailmas paljud uhked templid ja ehkki mullu sügisel arvati Valdma seitsmendana nende väheste hulka, kes saanud Pärnu linna aukodaniku tiitli, tekitab temas veidi kõhklusi, kas see pink ei ­pühendata talle mitte liiga vara. Sagedamini tehakse seda ju siis, kui kedagi peaks mäletama – nii on pink pandud Tšaikovskile, Wagnerile ja mitmele suurmehele Valdma viimaste aastakümnete kodulinnas Kölniski.