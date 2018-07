Häirekeskus: Pärnumaal on jäetud loomi palavaga autosse

Kuumalainega seoses tuletab häirekeskus meelde, et lapsi ja loomi ei tohiks jätta palavaga sõidukitesse. Märgates sõidukis kuumuse käes vaevlevat last või looma, tuleks kohe helistada numbrile 112. Pärnumaal on häirekeskust teavitatud autosse jäetud loomadest juba kolmel korral.