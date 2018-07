Plaažil selguvad Eesti rannamaadluse meistrid

“Viimati toimus üritus Pärnus 2008. aastal ja üle kümne aasta on tore rannamaadlus suvepealinna tagasi tuua,” ütles võistluse peakorraldaja Tõnu Tilk. Tema kinnitusel on rannamaadlus tavalisest intensiivsem ja võitja selgub kiiremini. “Rannamelu kõrval näha sellist poolsumolikku turniiri on omaette elamus.”