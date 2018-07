Paikuse sepp valmistab hinnatud ja haruldasi Damaskuse nuge

Esimese Damaskuse noa tegi Paikuse sepp, nagu teda kutsutakse, 35–40 aastat tagasi hasardi pärast. “Tahtsin proovida, kas saan damaskuse keetmisega hakkama. Kes ei suuda rauda kokku keeta, sellel ei tasu vastu rinda ­taguda ja öelda, et ta on sepp,” räägib Kukk.

Damaskuse terasest nugade valmistamine on Kuke kinnitusel aga väga täpne töö ja eksimis­ruumi ei ole. “Siis, kui liiga kaua keeb, viska kohe ära, aga kui ­veidike vähem keeta, siis metall ei sula kokku ja tekivad praakjooned. Endal peab see tunnetus sees olema, et täna mul õnnestub,” nendib pikaaegse kogemusega sepp, kes seda tööd teinud juba üle nelja aastakümne.